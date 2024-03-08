Карбери — о дебютной шайбе Мирошниченко: это было потрясающе, он просто сиял

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о дебютной заброшенной шайбе в НХЛ 20-летнего российского нападающего «столичных» Ивана Мирошниченко в выездном матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (6:0).

«Это было потрясающе. Я не думаю, что он знал, что делать. Он хотел подъехать к Овечкину. Затем он захотел проехаться дальше по синей линии. После он вернулся и сел в середине на скамейку рядом с Ови. Вы могли просто видеть и чувствовать его волнение. Он просто сиял», — приводит слова Карбери журналист Monumental Sports Тарик Эль-Башир в социальной сети Х (ранее Twitter).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в пяти встречах НХЛ за «Вашингтон», отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». В 47 играх АХЛ за «Херши» на его счету 25 (9+16) очков.