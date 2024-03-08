Артюхин: Уфа — мягкая команда. В «Тракторе» больше тех, кто может сыграть в тело

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о большом количестве драк в серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Это накал, плей-офф и должен таким быть. Это обоюдно идёт. Самая интересная серия в плане духовитости и боевитости. Если «Трактор» хочет выиграть — так и надо действовать. Уфа — мягкая команда, они больше игровички. Есть Тимкин и Панин, да, но в «Тракторе» больше тех, кто может сыграть в тело», — приводит слова Артюхина пресс-служба КХЛ.

Напомним, прошлая игра, состоявшаяся в Челябинске 6 марта, ознаменовалась большим количеством драк. Победу же в той игре одержали подопечные Виктора Козлова, сравняв счёт в серии – 2-2.