Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артюхин: Уфа — мягкая команда. В «Тракторе» больше тех, кто может сыграть в тело

Артюхин: Уфа — мягкая команда. В «Тракторе» больше тех, кто может сыграть в тело
Комментарии

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о большом количестве драк в серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Это накал, плей-офф и должен таким быть. Это обоюдно идёт. Самая интересная серия в плане духовитости и боевитости. Если «Трактор» хочет выиграть — так и надо действовать. Уфа — мягкая команда, они больше игровички. Есть Тимкин и Панин, да, но в «Тракторе» больше тех, кто может сыграть в тело», — приводит слова Артюхина пресс-служба КХЛ.

Напомним, прошлая игра, состоявшаяся в Челябинске 6 марта, ознаменовалась большим количеством драк. Победу же в той игре одержали подопечные Виктора Козлова, сравняв счёт в серии – 2-2.

Материалы по теме
«Любишь медок — люби и холодок». История конфликта Панина и Челябинска «Любишь медок — люби и холодок». История конфликта Панина и Челябинска
Три драки, грязь, симуляции и суперхоккей! Шоу «Трактора» и «Салавата» продолжается Три драки, грязь, симуляции и суперхоккей! Шоу «Трактора» и «Салавата» продолжается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android