Рябыкин: удивляет Казань. Не ожидал, что «Ак Барс» будет уступать 0-3

Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 между казанским «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом» (1-3).

«Удивляет Казань. Не ожидал, что команда будет уступать 0-3. Сейчас спохватились, стали догонять, но сделать это будет тяжело. «Ак Барс» и «Автомобилист» — возрастные команды, они не очень быстрые, на первый план должно выходить мастерство и самоотдача. От «Ак Барса» я не видел той отдачи, которую стоило ожидать», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в прошлом матче между этими командами подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили екатеринбургский клуб со счётом 5:0 на выезде, размочив счёт в серии — 1-3. Уже сегодня, 8 марта, «Ак Барс» примет «Автомобилист» на домашнем льду. Начало – в 17:00 мск.