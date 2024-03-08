NHL Trade Rumors: «Рейнджерс» и «Анахайм» обдумывали крупный обмен с участием трёх игроков

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм Дакс» в последние дни были близки к сделке с участием трёх известных игроков, однако руководство «синерубашечников» признало потенциальную сделку слишком рискованной. Об этом сообщает NHL Trade Rumors.

Как отмечает источник, в результате потенциального обмена в состав «Рейнджерс» бы вернулся 29-летний американский нападающий Фрэнк Ватрано, а также центрфорвард Адам Хенрик, в итоге оказавшийся в составе «Эдмонтон Ойлерз». Однако руководству «Нью-Йорка» пришлось бы пожертвовать финским нападающим Каапо Какко, задрафтованным под вторым номером в 2019 году.

При этом отмечается, что «Анахайм» будет готов выслушать предложения по Ватрано до конца периода переходов игроков в НХЛ.