«Я не справился с этой ношей». Канадский нападающий Ди — об уходе из «Металлурга»

Канадский нападающий Жан-Себастьен Ди рассказал о причинах ухода из «Металлурга».

«Находясь в Магнитогорске, я понимал, что у меня большой контракт, и у клуба от моей игры большие ожидания. И где-то я соглашусь и признаюсь, что я не справился с этой ношей. Было давление со стороны, и сам я копался в себе, когда у меня игра не шла. Когда я вернулся после травмы, как мне показалось, на меня уже не так рассчитывали и не дали по-настоящему проявить себя. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю руководство, они много в меня вложили. Я благодарен клубу за всё, что они сделали. Это было чисто такое бизнес-решение. Мы по-деловому расстались», — сказал Ди в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что 30-летний форвард пришёл в команду в межсезонье. За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и три результативные передачи. В НХЛ Жан-Себастьен провёл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф. После «Металлурга» форвард перешёл в «Нефтехимик».