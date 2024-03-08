Дементьев: ничего удивительного нет, что Мирошниченко и в НХЛ начинает проявлять себя

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ивана Мирошниченко, который во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (6:0) забросил дебютную шайбу в НХЛ.

«Я очень хочу поздравить этого парня с заброшенной шайбой. Это серьёзное достижение. Очень памятное, на всю жизнь. Первый гол есть первый гол, невзирая ни на что (улыбается). Желаю Ивану хорошей хоккейной карьеры!

Видел его, когда он ещё играл в «Витязе» на юниорском, юношеском уровне. Уже тогда проявлял себя и свои бомбардирские качества. Поэтому ничего удивительного нет в том, что он и в НХЛ начинает проявлять себя в полной красе», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.