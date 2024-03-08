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«Скажем так, ротация». А. Заварухин – об отсутствии двух игроков основы «Трактора»

«Скажем так, ротация». А. Заварухин – об отсутствии двух игроков основы «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после победного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2) в серии плей-офф рассказал о причинах отсутствия форвардов челябинского клуба Семёна Дер-Аргучинцева и Сергея Калинина.

«Отсутствие Дер-Аргучинцева, Калинина? Скажем так, ротация. Дали им отдохнуть, у нас есть скамейка.

Дома мы не будем отходить от своей игры, у нас правильные действия. Ещё раз скажу, что мы готовимся ещё на игры. Без драк сегодня? Я не сторонник организовывать драки, да и я уже сказал, что в прошлом матче мы сбились на несвойственный нам хоккей. Сегодня была задача играть в хоккей, и мы это делали», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующая игра состоится на площадке челябинского клуба послезавтра, 10 марта.

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