Главный тренер «Салавата»: отступать нам некуда. Следующий матч – самый важный в сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Трактора» (1:2) поделился ожиданиями от шестого матча серии Кубка Гагарина — 2024.

«Мало игроков «Салавата» забивают, в отличие от «Трактора»? Ребятам надо перебороть себя, они должны включиться и помочь в этой ситуации. У нас были хорошие, качественные моменты сегодня, но пока у нас не идёт. Пропускаем выходы к своим воротам? Считаю, что всё это из-за скованности. Следующий матч у нас – самый важный в сезоне. Отступать нам некуда, мы должны играть его, как последний», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Трактор» ведёт в серии плей-офф со счётом 3-2. Отметим, что следующая игра состоится на площадке челябинского клуба послезавтра, 10 марта.