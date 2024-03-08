«Меня не беспокоит». Козлов – на вопрос о схожести ситуации «Салавата» с прошлогодней

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Трактора» (1:2) оценил схожесть данной серии плей-офф с серией прошлого года с «Адмиралом» (2-4).

«Не было драк? В прошлых матчах не мы начинали драки. Таких установок я никогда не даю. Беспокоит ли дежавю с прошлым сезоном? Меня не беспокоит, что похожие ситуации. Надо переламывать, надо показать, что мы сильнее обстоятельств. Шмелёв и Лещенко нужны команде, они ждут своего шанса. Хмелевски? Против них играют по-особенному, но Саша хорошо действует», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Трактор» ведёт в серии плей-офф со счётом 3-2. Отметим, что следующая игра состоится на площадке челябинского клуба послезавтра, 10 марта.