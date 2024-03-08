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Обменянный «Вашингтоном» Евгений Кузнецов уже находится в Северной Каролине — Эль-Башир

Обменянный «Вашингтоном» Евгений Кузнецов уже находится в Северной Каролине — Эль-Башир
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, который по сообщениям СМИ был обменян в «Каролину Харрикейнз», уже находится в Северной Каролине. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X (ранее Twitter).

Евгений Кузнецов — хоккей Подробнее

В среду, 6 марта, 31-летний Кузнецов, отправленный «Вашингтоном» в АХЛ, полетел вместе с командой «Херши Беарс» на матч в Шарлотт. В АХЛ Кузнецов оказался сразу после прохождения программы помощи игрокам НХЛ, так как попросил «Вашингтон» выставить себя на драфт-отказов. Однако на тот момент ни один клуб не отреагировал на подобное предложение.

«Вашингтон» получит выбор в третьем раунде драфта 2025 года, но также удержит 50% зарплаты Кузнецова. Напоммм, у форварда контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.

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