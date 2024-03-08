Главный тренер ЦСКА прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 (1-4).

«По игре тут, наверное, что-то говорить — лишнее. «Локомотив» с победой, заслуженной победой. Хорошая серия, крепкая серия. Наших ребят благодарю за сезон. Не всё получалось именно в этом сезоне, играли волнами. Первый матч здесь [в Ярославле] дала какую-то надежду, но всё-таки нам было сложно показать тот уровень, который плей-офф и такой соперник, как «Локомотив», требует. Поэтому результат закономерен.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. Они нас поддерживали, особенно здесь, в Ярославле. И, надеюсь, мы их несильно огорчали все эти сезоны. А так, многое надо проанализировать. Подумать, как работать и жить дальше», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.