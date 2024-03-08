Главный тренер ЦСКА назвал решающий эпизод главного матча серии с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, какой эпизод пятого матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» стал решающим. «Локомотив» выиграл со счётом 6:3.

«При счёте 2:3 казалось, что ЦСКА отыграется? Ребята вернулись в игру, но быстрый, ненужный гол за две секунды до конца периода… наши ребята, которые были на льду, не сыграли по той схеме, которая должна была быть. К сожалению, допустили там небольшую оплошность, которая стоила нам гола.

А так, кто знает, как бы получилось? Тем не менее соперник чётко выиграл вбрасывание, забил. А ещё я считаю, что это важный гол. Потому что 3:2 — это такой счёт, когда игра может повернуться и туда, и сюда», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.