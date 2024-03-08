«Каждый success имеет цену». С. Фёдоров ответил на вопрос о своей первой проигранной серии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после вылета в первом раунде Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (1-4) высказался о своей первой проигранной серии.

«Впервые проиграл серию плей-офф как тренер? Наверное, такой банальный ответ: каждый success («успех» в переводе с английского. — Прим. «Чемпионата») имеет какую-то цену. В конце концов всё завершилось. Поэтому… никак не чувствую себя, наверное. У нас в сезоне были и победы, и поражения. Ты просто исходишь из того, почему, зачем, как это случилось. И, в принципе, большинство ответов на поставленные вопросы есть. Но всё равно займёт какое-то время проанализировать. Но это командная работа, не только главный тренер. Это и ребята, и тренерский штаб, и тренировки, и игры, и тяжёлые игры. Тут всё на этом закружено. Это командный вид спорта», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.