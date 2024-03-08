Игорь Никитин прокомментировал травмы и состояние лидеров «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о травмах и рассказал о состоянии лидеров железнодорожников.

«Что с Береглазовым? Не хотим загадывать, вроде там ничего серьёзного. Просто поберегли, потому что достаточно жёсткая игра. Те шесть защитников, которые были, в принципе, выдерживали.

Егор Аверин и Ярослав Лихачёв? По графику, в принципе, Ярослав готов. Здесь всё нормально. И вчера мы с ним разговаривали. Он говорит: «Хочу сражаться». Время нужно. Придёт в своё время. Егор, я думаю, тоже подтянется, потому что неделя есть ещё», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

«Локомотив» выиграл серию у ЦСКА со счётом 4-1 и во втором раунде Кубка Гагарина — 2024 встретится с командой из Восточной конференции.