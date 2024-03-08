Реакция Сергея Фёдорова на вылет ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров отреагировал на завершение выступления клуба в борьбе за Кубок Гагарина. Армейцы в пяти матчах первого раунда проиграли «Локомотиву» и не смогли защитить титул.
Напомним, сегодня, 8 марта, ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в пятом матче серии 1/8 плей-офф. На 15-й минуте матча Алексей Береглазов сделал на табло 4:2, после чего подопечные Игоря Никитина забили ещё две шайбы подряд и не дели возможности сопернику взять инициативу в свои руки.
Отметим, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне 2022/2023 в финале московская команда обыграла «Ак Барс», которые в этом сезоне также завершили выступление после 1/8 финала плей-офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Обе вылетевшие команды являются лидерами по чемпионству в КХЛ. Каждая из них брала Кубок по три раза.
- 8 марта 2024
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