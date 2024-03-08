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Реакция Сергея Фёдорова на вылет ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина

Реакция Сергея Фёдорова на вылет ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров отреагировал на завершение выступления клуба в борьбе за Кубок Гагарина. Армейцы в пяти матчах первого раунда проиграли «Локомотиву» и не смогли защитить титул.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Полунин (Сергеев, Рафиков) – 05:41 (5x5)     2:0 Елесин – 08:58 (5x5)     3:0 Сергеев (Гернат, Каюмов) – 09:53 (5x4)     3:1 Григоренко (Провольнев) – 11:52 (5x5)     3:2 Каменев (Окулов) – 13:17 (5x5)     4:2 Береглазов (Иванов) – 19:59 (5x5)     5:2 Чехович (Полунин, Красковский) – 24:15 (5x5)     6:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 36:49 (5x5)     6:3 Нестеров (Григоренко) – 59:01 (5x5)    

ВИДЕО

Напомним, сегодня, 8 марта, ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в пятом матче серии 1/8 плей-офф. На 15-й минуте матча Алексей Береглазов сделал на табло 4:2, после чего подопечные Игоря Никитина забили ещё две шайбы подряд и не дели возможности сопернику взять инициативу в свои руки.

Отметим, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне 2022/2023 в финале московская команда обыграла «Ак Барс», которые в этом сезоне также завершили выступление после 1/8 финала плей-офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Обе вылетевшие команды являются лидерами по чемпионству в КХЛ. Каждая из них брала Кубок по три раза.

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