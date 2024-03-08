Евгений Кузнецов дебютирует за «Каролину» в ближайшем матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский нападающий Евгений Кузнецов дебютирует за клуб в ближайшем матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Напоним, встреча состоится 9 марта и начнётся в 20:30 мск.
Отметим, что последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.