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Евгений Кузнецов дебютирует за «Каролину» в ближайшем матче с «Нью-Джерси»

Евгений Кузнецов дебютирует за «Каролину» в ближайшем матче с «Нью-Джерси»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что российский нападающий Евгений Кузнецов дебютирует за клуб в ближайшем матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Напоним, встреча состоится 9 марта и начнётся в 20:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

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