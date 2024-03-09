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Эксперт назвал двух человек, из-за которых смотрит на будущее «Вашингтона» с оптимизмом

Эксперт назвал двух человек, из-за которых смотрит на будущее «Вашингтона» с оптимизмом
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, что из-за работы скаута Стива Боумена (племянник легендарного тренера Скотти Боумена) и помощника генерального менеджера Росса Махоуни он видит светлое будущее у «Вашингтон Кэпиталз».

«В организации работают очень серьёзные скауты — Стив Боумен, Росс Махоуни. Это люди, которые очень хорошо знают рынок. Профессиональны на драфтах. Я с достаточно серьёзным оптимизмом смотрю на будущее «Вашингтона». Из-за присутствия данных людей в организации», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз», набрав 67 очков в 61 матче, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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