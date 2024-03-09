Бывший главный тренер сборной России сравнил эпизоды с травмами Мичкова и Силаева

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев сравнил травмы нападающего Матвея Мичкова в эпизоде с Алексеем Емелиным и защитника «Торпедо» Антона Силаева в столкновении с игроком обороны СКА Александром Никишиным.

«Сравнение травмы Матвея Мичкова и Антона Силаева? Прежде всего, Емелин нарушил тогда правила, насколько я помню. А в ситуации с Силаевым нарушено правил не было. Поэтому сравнивать тут совершенно неправильно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Напомним, 17-летний игрок нижегородского клуба после этого силового приёма покинул лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение. Позже Силаев вернулся в игру.