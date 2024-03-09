Нападающий «Колорадо»: Георгиев был великолепен, он задал очень высокую планку

Нападающий «Колорадо» Кейси Миттельштадт, который провёл первый матч за «лавин» после обмена из «Баффало Сэйбрз», оценил игру российского голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева во встрече с «Миннесотой Уайлд» (2:1 ОТ).
«Георгиев был великолепен. В целом я мало о нём знаю, но первое впечатление было очень впечатляющим. Он задал очень высокую планку. Он был великолепен сегодня вечером, но, очевидно, Густавссон был хорош у «Миннесоты», — приводит слова Миттельштадта официальный сайт НХЛ.
«Колорадо» одержал третью победу подряд, набрал 85 очков и занимает второе место в Центральном дивизионе.
Ранее главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о возвращении российского нападающего Валерия Ничушкина в состав клуба после прохождения программы помощи.