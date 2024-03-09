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Нападающий «Колорадо»: Георгиев был великолепен, он задал очень высокую планку

Нападающий «Колорадо»: Георгиев был великолепен, он задал очень высокую планку
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Нападающий «Колорадо» Кейси Миттельштадт, который провёл первый матч за «лавин» после обмена из «Баффало Сэйбрз», оценил игру российского голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева во встрече с «Миннесотой Уайлд» (2:1 ОТ).

«Георгиев был великолепен. В целом я мало о нём знаю, но первое впечатление было очень впечатляющим. Он задал очень высокую планку. Он был великолепен сегодня вечером, но, очевидно, Густавссон был хорош у «Миннесоты», — приводит слова Миттельштадта официальный сайт НХЛ.

«Колорадо» одержал третью победу подряд, набрал 85 очков и занимает второе место в Центральном дивизионе.

Ранее главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар рассказал о возвращении российского нападающего Валерия Ничушкина в состав клуба после прохождения программы помощи.

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