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«Нам будет его не хватать». Генменеджер «Вашингтона» — о переходе Кузнецова в «Каролину»

«Нам будет его не хватать». Генменеджер «Вашингтона» — о переходе Кузнецова в «Каролину»
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Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал переход российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз».

«У нас было много разговоров с «Каролиной» о возможностях и о том, как это может выглядеть. В течение четырёх или пяти дней всё это превратилось в то, что произошло.

Все запомнят тот гол (в овертайме шестой игры с «Питтсбургом» в 2018 году. — Прим. «Чемпионата»). Он весёлый и интересный парень. Уровень его мастерства зашкаливает. Он развлекал наших фанатов.

Нам будет его не хватать. В конце концов, мы попробовали всё, что могли, чтобы вернуть его игру в нужное русло, но, к сожалению, сейчас мы там, где мы есть», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

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