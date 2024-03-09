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Заслуженный тренер России сравнил игру «Спартака» с советским хоккеем

Заслуженный тренер России сравнил игру «Спартака» с советским хоккеем
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Заслуженный тренер России, спартаковский ветеран Юрий Новиков сравнил игру красно-белых в серии плей-офф с «Северсталью» с советским хоккеем.

«Про луч света в тёмном царстве ещё рано говорить, но положительные тенденции налицо. Народ ходит на «Спартак», это очень важно. Мне интересны спартаковские традиции, которые возвращаются. Очень хорошо работает клуб. «Спартак» играет в зрелищный хоккей. Тёмные времена начинают проходить. Советский хоккей – идеал игры, её совершенствование. Сейчас у спартаковцев похожая игра. Правильный хоккей возвращается на лёд. Москвичи прошли «Северсталь» по делу. При всём уважении к сопернику череповецкой команде было тяжело сражаться со «Спартаком», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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