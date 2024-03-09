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«Нью-Джерси» — «Каролина»: трансляция дебюта Кузнецова за «ураганов» начнётся в 20:30 мск

«Нью-Джерси» — «Каролина»: трансляция дебюта Кузнецова за «ураганов» начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 9 марта, в Национальной хоккейной лиге состоится матч регулярного сезона, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» примет на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в этом матче за «ураганов» дебютирует российский нападающий Евгений Кузнецов, который перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» вчера, 8 марта.

Отметим, что последний раз Кузнецов принимал участие в игре Национальной хоккейной лиги 27 января в матче «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

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