Аликин: мысли о победе над «Ак Барсом» начали закрадываться после третьей игры

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин высказался о победе над «Ак Барсом» (4-1) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«О проходе перед первой игрой я вообще не думал. Такие мысли начали закрадываться уже после третьей игры. А так, настраивался как на любой другой матч – просто на победу.

Кто забивал первым, тот и побеждал? Да, была такая тенденция, думаю, это сыграло большую роль. Плюс отмечу большинство: практически все свои первые голы забивали «пять на четыре». Поэтому парни – красавцы. Ещё с первой игры бросилось в глаза, как парни вышли, с каким настроением, с каким желанием они бросались под каждую шайбу», — сказал Аликин в интервью Metaratings.ru.

«Автомобилист» лишь второй раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф. В 2019 году екатеринбуржцы в первом раунде победили «Трактор» — 4-0. Во втором раунде Кубка Гагарина — 2019 «Автомобилист» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.