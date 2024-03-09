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Агент Овчинникова оценил вероятность возвращения игрока из Северной Америки в «Сибирь»

Агент Овчинникова оценил вероятность возвращения игрока из Северной Америки в «Сибирь»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего системы «Миннесоты Уайлд» Дмитрия Овчинникова, оценил вероятность возвращения игрока из Северной Америки в «Сибирь».

«Конец сезона он проведёт в аренде в «Торонто Марлис». Хотя это мягко сказано, что проведёт, потому что ему там не доверяют. В «Миннесоту» поменяли только права. Вернёмся ли в «Сибирь»? Посмотрим, кто будет главным тренером, руководителем, тогда и проведём разговор. Много вопросов по отношению в клубе к самому Диме. Будем думать и обсуждать», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что права в Континентальной хоккейной лиге на Овчинникова у «Сибири». 21-летний российский нападающий — ограниченно свободный агент.

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