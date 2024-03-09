Шуми Бабаев: у Кузнецова огромное желание играть в хоккей, на лице всё написано

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал переход российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«У Жени давно открылось второе дыхание, нужен был обмен, я давно об этом говорил. Кузнецов исчерпал себя в «Вашингтоне», хотел получить новый вызов. У него огромное желание играть в хоккей, на лице у Жени всё написано. Когда человек в таком настроении и голоден до хоккея, то это грозное оружие для любой команды», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.