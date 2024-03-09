Генменеджер «Вашингтона» рассказал, как часто Мирошниченко будет играть за основу

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что планирует давать игровое время российскому нападающему Ивану Мирошниченко как за основной клуб, так и за фарм в АХЛ.

«Я ожидаю, что он проведёт несколько игр [за основу] и будет возвращаться в АХЛ и обратно в течение оставшейся части сезона», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

Напомним, Мирошниченко забросил дебютную шайбу за «столичных» в Национальной хоккейной лиге в игре с «Питтсбург Пингвинз» (6:0). Ранее Мирошниченко провёл четыре матча в НХЛ и не отметился результативными действиями.

В этом сезоне АХЛ 20-летний российский нападающий провёл 47 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. Нынешний сезон является для Мирошниченко дебютным в Северной Америке.