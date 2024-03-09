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«Владимир будет не пассажиром». Известный агент оценил обмен Тарасенко во «Флориду»

«Владимир будет не пассажиром». Известный агент оценил обмен Тарасенко во «Флориду»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил обмен российского нападающего Владимира Тарасенко из «Оттавы Сенаторз» во «Флориду Пантерз».

«Обмен Тарасенко? Я считаю, что это хорошая, обоюдовыгодная сделка. И для «Оттавы», и для Владимира. Те задачи, которые стояли перед Тарасенко при подписании контракта с «Оттавой» — что он будет играть много, что он будет играть продуктивно, — они все оправдались. Конечно, может быть, хотелось бы, чтобы у него было больше игрового времени. Были спорные ситуации по поводу игрового времени Владимира. Но в итоге и по факту 17+24 — достаточно серьёзный результат в НХЛ. Владимир в очередной раз показал, что он тот игрок, на которого можно делать ставку, что, в свою очередь, и сделала «Флорида». Потому что опыт кубковой борьбы и прохождения всего плей-офф от и до — это очень значимая вещь, при том что Владимир будет не пассажиром в этой гонке, а реально помогающим делать результат игроком.

А «Оттава»… мы слышали Жака Мортена. С огромным уважением отношусь к опыту и знаниям этого специалиста. Очень харизматичный тренер, который сказал, что они желают Владимиру всего самого доброго, а у них открываются места и возможности для их молодых игроков, с которыми они проведут достаточно много времени вместе. Такова логика. И поэтому этот обмен выгоден всем участвующим сторонам», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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