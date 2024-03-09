Мартемьянов: 15-й перелёт за семь месяцев, благодарен парням за то, что сражаются

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с магнитогорским «Металлургом» (1:3, 2-3) выразил мнение о причинах неудовлетворительного результата.

«Волнообразная игра в серии? Мы и сегодня начали неплохо матч, по количеству моментов и по движению у меня не было претензий. Может, кто-то поверил, что игра так дальше пойдёт, но это плей-офф, команды изучили друг друга от и до, важны микромоменты.

Хохлачёв не реализовал моменты? Давайте позовём его на пресс-конференцию в следующий раз и спросим об этом. Конечно, лидеры должны решать исход таких матчей, это ребята опытные, турнирные бойцы, они должны показывать пример.

Нужна концентрация от всех звеньев? Согласен. Жизнь на Дальнем Востоке требует того, о чём вы спросили, нужна полная самоотдача. У нас 15-й перелёт за семь месяцев, время меняем туда-обратно. Благодарен парням за то, что они сражаются, задачу на третий период мы выполнили, выиграв 1:0. Это позитивный момент, на котором мы будем входить в шестой матч. Сейчас мы по уральскому времени живём, но приезжаешь домой, просыпаешься уже по солнцу. Непросто это всё», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.