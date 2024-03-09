Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артём Кудашов: не было такого, чтобы «Динамо» испугалось игроков из «Северстали»

Артём Кудашов: не было такого, чтобы «Динамо» испугалось игроков из «Северстали»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, командированный в расположение молодёжной команды, прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Харламова с МХК «Алмаз» (4:3, 2-0).

«Не стал ли шоком результат первого периода, который проиграли со счётом 0:1, несмотря на 28 бросков в створ чужих ворот? Если честно, то не видел эту статистику и не знал, что мы нанесли такое количество бросков. По игре, да, понятно, что у нас было больше моментов, но мы не смогли их реализовать.

Это и было основной задачей на второй период – начать использовать свои шансы. Нужно было забросить одну, чтобы пошли другие. Так всё в принципе и получилось. Установкой было продолжать обострять игру, а не просто набрасывать на ворота. Нужно было лезть на пятак, закапывать и забивать с мясом.

Сказалось ли на игре мощное усиление, которое «Алмаз» получил после вчерашнего вылета «Северстали» из плей-офф КХЛ — к ним добавились Волков, Муханов, Ильин, Никитин? Мы знали, что к ним приехали эти ребята. Больше настраивались головой. Мы и вчера настраивались на игру, но, когда нам сообщили, что к ним спустили этих ребят, у нас не было такого, чтобы мы начали их бояться. Мы знали, что, как и вчера, будем играть с серьёзным соперником.

В гостях нам нужно продолжать так же играть, выполнять тренерскую установку, лезть на ворота и забивать голы», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Расписание матчей Кубка Харламова - 2024.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Алмаз
Череповец
0:1 Шилов (Ермаков) – 06:40 (5x5)     0:2 Авраменко (Авраменко, Пестерев) – 29:22 (5x4)     1:2 Зайцев (Филин) – 36:02 (5x5)     1:3 Муханов (Ильин, Пестерев) – 37:44 (5x5)     2:3 Иванов (Рябкин) – 37:58 (5x5)     3:3 Иванов (Рябкин) – 41:03 (5x5)     4:3 Рябкин (Иванов, Бондарь) – 47:26 (5x4)    
Материалы по теме
Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Харламова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android