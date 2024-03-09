Артём Кудашов: не было такого, чтобы «Динамо» испугалось игроков из «Северстали»

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, командированный в расположение молодёжной команды, прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Харламова с МХК «Алмаз» (4:3, 2-0).

«Не стал ли шоком результат первого периода, который проиграли со счётом 0:1, несмотря на 28 бросков в створ чужих ворот? Если честно, то не видел эту статистику и не знал, что мы нанесли такое количество бросков. По игре, да, понятно, что у нас было больше моментов, но мы не смогли их реализовать.

Это и было основной задачей на второй период – начать использовать свои шансы. Нужно было забросить одну, чтобы пошли другие. Так всё в принципе и получилось. Установкой было продолжать обострять игру, а не просто набрасывать на ворота. Нужно было лезть на пятак, закапывать и забивать с мясом.

Сказалось ли на игре мощное усиление, которое «Алмаз» получил после вчерашнего вылета «Северстали» из плей-офф КХЛ — к ним добавились Волков, Муханов, Ильин, Никитин? Мы знали, что к ним приехали эти ребята. Больше настраивались головой. Мы и вчера настраивались на игру, но, когда нам сообщили, что к ним спустили этих ребят, у нас не было такого, чтобы мы начали их бояться. Мы знали, что, как и вчера, будем играть с серьёзным соперником.

В гостях нам нужно продолжать так же играть, выполнять тренерскую установку, лезть на ворота и забивать голы», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.