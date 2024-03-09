Артём Кудашов: «Динамо» зубами вырывает победы в плей-офф КХЛ. Вот и мы стараемся

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, командированный в расположение молодёжной команды, прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Харламова с МХК «Алмаз» (4:3, 2-0).
«Берём пример с нашей главной команды, которая уже дважды спасла тяжёлые матчи в плей-офф КХЛ? Хотелось бы, чтобы у нас не было таких камбэков, а мы просто брали и всегда легко побеждали. Но вот так получается, что они стараются и там вырывают победы зубами, вот и мы стараемся здесь. Конечно, я смотрю и переживаю за команду КХЛ. Это такое обычное состояние», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Напомним, третий матч серии между «Алмазом» и московским «Динамо» состоится в Череповце во вторник, 12 марта. Начало – в 18:30 мск.
- 9 марта 2024
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