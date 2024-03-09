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Артём Кудашов: «Динамо» зубами вырывает победы в плей-офф КХЛ. Вот и мы стараемся

Артём Кудашов: «Динамо» зубами вырывает победы в плей-офф КХЛ. Вот и мы стараемся
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, командированный в расположение молодёжной команды, прокомментировал победу во втором матче 1/8 финала Кубка Харламова с МХК «Алмаз» (4:3, 2-0).

«Берём пример с нашей главной команды, которая уже дважды спасла тяжёлые матчи в плей-офф КХЛ? Хотелось бы, чтобы у нас не было таких камбэков, а мы просто брали и всегда легко побеждали. Но вот так получается, что они стараются и там вырывают победы зубами, вот и мы стараемся здесь. Конечно, я смотрю и переживаю за команду КХЛ. Это такое обычное состояние», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, третий матч серии между «Алмазом» и московским «Динамо» состоится в Череповце во вторник, 12 марта. Начало – в 18:30 мск.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Алмаз
Череповец
0:1 Шилов (Ермаков) – 06:40 (5x5)     0:2 Авраменко (Авраменко, Пестерев) – 29:22 (5x4)     1:2 Зайцев (Филин) – 36:02 (5x5)     1:3 Муханов (Ильин, Пестерев) – 37:44 (5x5)     2:3 Иванов (Рябкин) – 37:58 (5x5)     3:3 Иванов (Рябкин) – 41:03 (5x5)     4:3 Рябкин (Иванов, Бондарь) – 47:26 (5x4)    
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