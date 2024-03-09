Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У «Торпедо» второй матч кряду судьи отменяют взятие ворот из-за положения вне игры

У «Торпедо» второй матч кряду судьи отменяют взятие ворот из-за положения вне игры
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимает нижегородское «Торпедо». Идёт третий период, впереди хозяева – 2:0, в серии ведут также санкт-петербуржцы – 3-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5)     2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4)     3:0 Сергеев – 59:16 (en)    

В третьем периоде игроки «Торпедо» сумели распечатать ворота Никиты Серебрякова – отличился Никита Артамонов. Однако главный тренер СКА Роман Ротенберг решил воспользоваться правом на тренерский запрос о проверке правильности взятия ворот. В итоге взятие ворот было отменено из-за выявленного положения вне игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что у «Торпедо» не засчитывают шайбу во втором матче кряду. В обоих случаях – из-за положения вне игры.

Материалы по теме
Видео
Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Торпедо» в игре со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android