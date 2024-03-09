Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

У «Торпедо» второй матч кряду судьи отменяют взятие ворот из-за положения вне игры

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимает нижегородское «Торпедо». Идёт третий период, впереди хозяева – 2:0, в серии ведут также санкт-петербуржцы – 3-1.

В третьем периоде игроки «Торпедо» сумели распечатать ворота Никиты Серебрякова – отличился Никита Артамонов. Однако главный тренер СКА Роман Ротенберг решил воспользоваться правом на тренерский запрос о проверке правильности взятия ворот. В итоге взятие ворот было отменено из-за выявленного положения вне игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что у «Торпедо» не засчитывают шайбу во втором матче кряду. В обоих случаях – из-за положения вне игры.