Коваленко не смог доиграть встречу со СКА из-за столкновения с Василием Глотовым

24-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Николай Коваленко получил повреждение в результате столкновения с нападающим санкт-петербургского СКА Василием Глотовым в третьем периоде пятой игры серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 (0:3, 1-4).

В результате этого инцидента Глотов был наказан арбитрами малым штрафом – за подножку. Коваленко же долгое время лежал на льду, а затем отправился в раздевалку с помощью партнёров по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Коваленко принял участие в 42 матчах в составе «Торпедо», отметившись 35 (11+24) результативными действиями при показателе полезности «+5».