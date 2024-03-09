Капитан СКА Никишин провёл лишь три смены в матче с «Торпедо» в Кубке Гагарина

22-летний защитник и капитан санкт-петербургского СКА Александр Никишин из-за возможного повреждения провёл на льду в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (3:0, 4-1) лишь 2 минуты 18 секунд (три смены) в первом периоде и больше не появлялся на льду.

Ранее в серии с «Торпедо» санкт-петербургский клуб потерял из-за травм сразу трёх хоккеистов – нападающего Борну Рендулича и защитников Андрея Педана и Михаила Пашнина.

В нынешнем плей-офф КХЛ Никишин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу при показателе полезности «+3».

Напомним, Никишин был выбран «Каролиной» на драфте-2020 под 69-м общим номером. Его действующий контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. За карьеру в КХЛ Никишин провёл 258 матчей, в которых отметился 143 (43+100) результативными действиями при показателе полезности «+60».