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КХЛ разъяснила отмену гола «Торпедо» в ворота СКА в третьем периоде матча Кубка Гагарина

КХЛ разъяснила отмену гола «Торпедо» в ворота СКА в третьем периоде матча Кубка Гагарина
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Пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги представила разъяснения об отмене взятия ворот после гола нападающего нижегородского «Торпедо» Никиты Артамонова в третьем периоде пятой встречи серии первого раунда с санкт-петербургским СКА (3:0, 4-1).

«На 52-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Торпедо» Никитой Артамоновым, главный тренер команды СКА взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры» — нет гола», — гласит заявление лиги.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТМЕНЫ ГОЛА АРТАМОНОВА ОТ КХЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОТМЕНЫ ГОЛА АРТАМОНОВА ОТ КХЛ.

Фото: СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ КХЛ.

Объяснение отмены гола Артамонова от КХЛ.

Объяснение отмены гола Артамонова от КХЛ.

Фото: Скриншот из видео, представленного пресс-службой КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что у «Торпедо» не засчитывают шайбу во втором матче кряду. В обоих случаях – из-за положения вне игры.

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