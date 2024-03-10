Лидер МХК «Динамо» рассказал, понимают ли в команде, что играют с будущей звездой хоккея

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов, командированный в расположение молодёжной команды, после победы во втором матче 1/8 финала Кубка Харламова с МХК «Алмаз» (4:3, 2-0) прокомментировал вклад в результат 16-летнего нападающего Ивана Рябкина, набравшего 3 (1+2) очка.

«Понимаем ли мы, что играем с будущей звездой мирового хоккея, если Иван будет и дальше развиваться в правильном направлении? Конечно, это так. Он уже переписал многие рекорды МХЛ, как и Игорь Чернышов, когда он только заходил в лигу. Понятное дело, что у него будет большое будущее, если он будет правильно настраиваться. Но и многие могут стать звёздами, если будут правильно развиваться.

В таком возрасте он уже лидер? По его игре в сезоне мы уже ждём от него такого. Хорошо, что у него всё так получается и он помогает побеждать команде», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, в регулярном чемпионате МХЛ Рябкин принял участие в 44 матчах в составе «Динамо», отметившись 58 (24+34) результативными действиями при показателе полезности «+32».