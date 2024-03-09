Ротенберг прокомментировал победу СКА в пятом матче серии с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Торпедо» (3:0, 4-1).

«Тяжёлая игра, самая сложная игра – всегда заключительная в серии. Была задача победить. Ребята молодцы, выполнили установку. Соперник играет в быстрый хоккей. Мы включили наши скорости и победили. Ребята сыграли друг за друга, проявили характер. Родные стены нам помогают.

Кузьмин заслужил своей работой выходить в большинстве. Благодарю тренерский штаб по всей вертикали СКА, все команды играют по одной системе, и игроки из ВХЛ и МХЛ при переходе к нам сразу готовы играть и соблюдать требования тренеров. Есть что улучшить, но то, что он проявил лидерские качества. У него бросок один из лучших, не хуже, чем у Кузьменко. Одного уровня игрок, здесь только вопрос психологии. Он проявил сегодня лидерские качества, вышел как мужик, забил важнейшую шайбу в этой серии.

Переезд «Невы» в «Ледовый»? Вместе всё возможно. Ребята вчера вырвали седьмую игру, поздравил команду с победой. Для них это сумасшедший опыт, они заслужили играть при полных трибунах. Здорово, что «СКА-Нева» будет играть в «Ледовом», все сотрудники будут делать всё, чтобы собрать полные трибуны. Это будет серьёзный вызов, но для каждого игрока мечта играть при полных трибунах. «Ледовый» — замечательный дворец, наш дом, мы продолжаем так играть, но уже «Невой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.