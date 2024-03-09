Ротенберг — о травмах в СКА: это плей-офф, спортивная война. Борьба на каждом миллиметре

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил мнение о получивших травму хоккеистах своей команды в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (4-1).

«Травмированные игроки? Это плей-офф, это спортивная война. Борьба на каждом миллиметре льда. Сейчас есть время зализать раны, восстановиться. Все могут сыграть в следующей серии. Мужская игра, мужская работа. Все бьются, это прелесть плей-офф. Все хотят победить, победит сильнейший.

Зрителям не видно игру из-за свитеров? Мы уже обсудили это, там сегодня сидели наши сотрудники, чтобы болельщикам было удобно. СКА-1946 в «Ледовом»?.. Всё возможно. На сегодня, если смотреть честно, молодёжка играет в «Хоккейном городе», а «Нева» — в «Ледовом». Если увидим 100 тыс. заявок на молодёжку, рассмотрим проведение их матчей в «Ледовом».

В «СКА-Арене» проделана фантастическая работа, наши сотрудники совершили подвиг. Качество льда, воздух, за короткое время мы смогли настроить все тонкие настройки, чтобы ребята чувствовали себя как дома. Дальше всё будет только лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в составе СКА по ходу серии с «Торпедо» выбыли из строя защитники Михаил Пашнин и Андрей Педан, а также нападающий Борна Рендулич. В прошедшей пятой игре лишь три смены провёл и капитан армейцев Александр Никишин.