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Ротенберг: СКА получил 200 тысяч заявок на билеты. В соцсетях, бывает, и ошибаются

Ротенберг: СКА получил 200 тысяч заявок на билеты. В соцсетях, бывает, и ошибаются
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о посещаемости «СКА Арены» в плей-офф Кубка Гагарина.

«У нас 200 тысяч заявок. Феноменальный результат — собирать полные трибуны в одном из лучших дворцов мира. Были разные вопросы в соцсетях. Там были мнения, а сможет ли СКА собрать полный дворец на «СКА-Арене»? Вы увидели, что в соцсетях, бывает, и ошибаются.

Сураев? У Выдренкова тоже сегодня дебют в плей-офф, здорово сыграл. Сураев весь год играл в Красногорске за «СКА-Юниор», был лидером. Как видим, он один из лучших игроков лиги. Молодые имеют свойство расслабиться, не будем их перехваливать. Думаю, у команды есть все шансы победить. Всем желаем удачи. Сураев может играть ещё лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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