Роман Ротенберг подвёл итоги серии плей-офф КХЛ СКА — «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Торпедо» (4-1).

«Это наша вторая серия с «Торпедо». Каждая победа далась потом и кровью, очень сильный соперник, сильный тренерский штаб. Нам было непросто. Наши ребята молодцы. Хочу поблагодарить соперника, за счёт «Торпедо» наши ребята в этом сезоне получили боевое крещение, выиграли первый раунд. По опыту самая сложная серия в плей-офф – всегда первая. Плей-офф нельзя сравнивать с регуляркой, это разные виды спорта. В каждой игре было непросто, но мы смогли перестроиться, внесли тактическую вариативность, играли друг за друга. Для нас всё только начинается. Самая важная – следующая игра», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.