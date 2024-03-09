Ларионов: молодёжь «Торпедо» получила опыт. При правильном отношении это шаг вперёд

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что молодые хоккеисты его команды получили необходимый опыт по итогам первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с санкт-петербургским СКА (1-4).

«Вылет в первом раунде – шаг назад? Не говорил бы здесь о шагах. Естественно, не можешь быть доволен. Многие команды мечтают попасть в плей-офф, мы попали в него очень давно. Естественно, хочешь большего, но понимаешь реалии того, что происходит. Мы играли с очень сильной командой. Разочарованы, что проиграли. С другой стороны, молодёжь получила опыт, и при правильном отношении я считаю, что это шаг вперёд», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, «Торпедо», набрав 75 очков в 68 матчах, занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 со СКА подопечные Игоря Ларионова одержали лишь одну победу в первом матче (5:2, 1-4).