В КХЛ обновлён рекорд посещаемости матчей первого раунда Кубка Гагарина

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В КХЛ обновлён рекорд суммарной посещаемости матчей первого раунда Кубка Гагарина, установленный в прошлом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что суммарная посещаемость матчей первого раунда плей-офф после матчей 9 марта составляет 368 361 зритель. Это новый рекорд для игр первого раунда Кубка Гагарина.

Предыдущее достижение (367 669 зрителей) было установлено в первом раунде плей-офф-2023.

Средняя посещаемость первого раунда промежуточно составляет 9445 зрителей, рекорд принадлежит первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина -2 019 – 8256 зрителей.

Напомним, ранее в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 был установлен новый рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ – 6622 зрителя. Предыдущий рекорд 6492 зрителя был установлен в сезоне-2019/2020.