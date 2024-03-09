Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 9 марта, турнирная сетка Кубка Харламова

Сегодня, 9 марта, в рамках первого раунда Кубка Харламова в Молодёжной хоккейной лиге были сыграны встречи 1/8 финала. Сегодня состоялось четыре матча. Игры прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.
Санкт-петербургский «СКА-1946» разгромил на домашнем льду местное «Динамо» (7:2) и упрочил преимущество в серии (2-0).
Московское «Динамо» в упорном матче сумело победить череповецкий «Алмаз» (4:3) и также укрепило лидерство в серии (2-0).
Ярославский «Локо» взял реванш за поражение в первой игре серии у подмосковного «Атланта», разгромив оппонента со счётом 6:1, счёт в серии стал равный – 1-1.
Московскому «Спартаку» удалось нанести второе поражение кряду клубу из Тулы – «Академии Михайлова» (3:1). Счёт в серии стал 2-0.
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