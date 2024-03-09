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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 9 марта, турнирная сетка Кубка Харламова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 9 марта, турнирная сетка Кубка Харламова
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Сегодня, 9 марта, в рамках первого раунда Кубка Харламова в Молодёжной хоккейной лиге были сыграны встречи 1/8 финала. Сегодня состоялось четыре матча. Игры прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

Расписание матчей Кубка Харламова - 2024.
Сетка плей-офф МХЛ.

Санкт-петербургский «СКА-1946» разгромил на домашнем льду местное «Динамо» (7:2) и упрочил преимущество в серии (2-0).

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Короткий (Андреев, Сапунов) – 00:59 (5x5)     2:0 Сураев (Демидов, Осипов) – 17:08 (5x5)     3:0 Сураев (Демидов, Романов) – 31:36 (5x5)     4:0 Романов – 36:00 (5x5)     5:0 Осипов (Короткий) – 36:49 (5x5)     5:1 Калинин (Рахимов, Комаров) – 37:49 (5x5)     5:2 Давыдов – 49:43 (5x5)     6:2 Сураев (Романов, Егоров) – 53:39 (5x5)     7:2 Короткий (Осипов) – 57:43 (5x5)    

Московское «Динамо» в упорном матче сумело победить череповецкий «Алмаз» (4:3) и также укрепило лидерство в серии (2-0).

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Алмаз
Череповец
0:1 Шилов (Ермаков) – 06:40 (5x5)     0:2 Авраменко (Авраменко, Пестерев) – 29:22 (5x4)     1:2 Зайцев (Филин) – 36:02 (5x5)     1:3 Муханов (Ильин, Пестерев) – 37:44 (5x5)     2:3 Иванов (Рябкин) – 37:58 (5x5)     3:3 Иванов (Рябкин) – 41:03 (5x5)     4:3 Рябкин (Иванов, Бондарь) – 47:26 (5x4)    

Ярославский «Локо» взял реванш за поражение в первой игре серии у подмосковного «Атланта», разгромив оппонента со счётом 6:1, счёт в серии стал равный – 1-1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
6 : 1
МХК Атлант
Московская область
0:1 Щербатов (Арефьев, Фатыхов) – 01:11 (5x5)     1:1 Лутцев (Сурин, Зилев) – 05:04 (5x5)     2:1 Лабуткин (Сурин, Конов) – 14:18 (5x4)     3:1 Коростелёв (Ульев, Ябелов) – 19:38 (5x5)     4:1 Лутцев (Пирогов, Сурин) – 22:28 (5x5)     5:1 Жуков (Зыков, Дудоров) – 34:14 (5x3)     6:1 Ябелов (Роговский, Коростелёв) – 39:44 (5x4)    

Московскому «Спартаку» удалось нанести второе поражение кряду клубу из Тулы – «Академии Михайлова» (3:1). Счёт в серии стал 2-0.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Академия Михайлова
Тула
1:0 Орлов (Храпов, Сусуев) – 09:30 (5x4)     2:0 Сусуев – 15:13 (5x5)     3:0 Яриков (Храпов) – 17:41 (5x5)     3:1 Ефимов (Назарько, Шиндяев) – 18:36 (5x5)    
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