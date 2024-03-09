Артюхин ответил, какая серия первого раунда Кубка Гагарина впечатлила его больше всего

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин выразил мнение о сериях первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Какая серия первого раунда больше всего впечатлила? Все серии понравились. Какой хоккей ни включи — везде интересно. И СКА с «Торпедо», и «Спартак» с «Северсталью», и ЦСКА с «Локомотивом». Хотя ЦСКА и «Локомотив» — не самая яркая серия в плане зрелищности, не так много голов, но тоже интересно. Хорошая серия у «Салавата» с «Трактором», много всяких стычек. В каждой серии есть какая-то изюминка, интересно смотреть», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, по состоянию на 9 марта определены уже пять из восьми участников четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024 – это «Спартак», «Локомотив», «Автомобилист», «Авангард» и СКА.