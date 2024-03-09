Статистика Евгения Кузнецова в дебютном матче за «Каролину» в НХЛ

31-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов провёл дебютный матч за новую команду после обмена в дедлайн НХЛ из «Вашингтон Кэпиталз».

Его первая игра за новую команду пришлась на выездную встречу с «Нью-Джерси» (4:2). Он провёл на льду 12 минут 52 секунды и заработал коэффициент полезности «+1», отметившись тремя бросками и выиграв 55% вбрасываний.

Напомним, в результате этого перехода «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, уже на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.