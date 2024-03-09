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Кузнецов — об Овечкине: несмотря ни на что, он всегда был рядом со мной

Кузнецов — об Овечкине: несмотря ни на что, он всегда был рядом со мной
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31-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов выступил со словами благодарности в адрес бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я счастлив, у нас были удивительные отношения. Всегда было много хороших и плохих дней. Но, несмотря ни на что, он всегда был рядом со мной. Он всегда был на расстоянии одного телефонного звонка от меня. Он был большой частью моего успеха. Я не хочу говорить о нём много хорошего публично, потому что, знаете, он прочтёт это интервью, и я хочу, чтобы это осталось между нами», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

Напомним, сделка по переходу Кузнецова в «Каролину» состоялась в дедлайн НХЛ. В результате этого перехода «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Евгения.

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