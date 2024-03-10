Кузнецов – о «Каролине»: в такой ситуации я не хочу ничего портить

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о своей команде после дебютного матча.

«Много молодых ребят, и это здорово. Они все упорно соревнуются. У них есть мастерство. Они это сочетают. Моя работа – просто заполнять команду и делать всё, что будет лучше для команды. В такой ситуации я не хочу ничего портить.

Я так рад быть здесь. Я больше ничего не принимаю как должное… Вам просто нужно поверить. Людям, у которых проблемы с мотивацией или чем-то ещё, просто примите реальность, усердно работайте и верьте. Вы должны верить. Надо найти мотивацию в жизни, сделать это для своих близких, и все наладится»,- приводит слова Кузнецова журналист Уолт Рафф в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кузнецов дебютировал за «Каролину» в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и не отметился результативными действиями.

Кузнецов впервые вышел на тренировку в составе «Каролины»