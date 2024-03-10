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Кузнецов – о «Каролине»: в такой ситуации я не хочу ничего портить

Кузнецов – о «Каролине»: в такой ситуации я не хочу ничего портить
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о своей команде после дебютного матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Терявяйнен, Ноэсен) – 12:28 (pp)     1:1 Хишир (Хьюз) – 35:27     1:2 Котканиеми (Фаст, Песке) – 42:49     1:3 Свечников (Терявяйнен, Шей) – 58:49     2:3 Майер (Хишир, Марино) – 59:48     2:4 Терявяйнен – 59:52    

«Много молодых ребят, и это здорово. Они все упорно соревнуются. У них есть мастерство. Они это сочетают. Моя работа – просто заполнять команду и делать всё, что будет лучше для команды. В такой ситуации я не хочу ничего портить.

Я так рад быть здесь. Я больше ничего не принимаю как должное… Вам просто нужно поверить. Людям, у которых проблемы с мотивацией или чем-то ещё, просто примите реальность, усердно работайте и верьте. Вы должны верить. Надо найти мотивацию в жизни, сделать это для своих близких, и все наладится»,- приводит слова Кузнецова журналист Уолт Рафф в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Кузнецов дебютировал за «Каролину» в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» и не отметился результативными действиями.

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