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Александр Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лапьер (Карлсон, Протас) – 07:01     2:0 Сгарбосса (ван Римсдайк, Карлсон) – 08:45     3:0 Уилсон (Строум, Овечкин) – 13:36 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин набрал 1533 очко за карьеру в НХЛ и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Овечкин по очкам сравнялся с Марком Рекки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 30 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-21».

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