Александр Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин набрал 1533 очко за карьеру в НХЛ и вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Овечкин по очкам сравнялся с Марком Рекки.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 30 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-21».
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