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Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Александр Овечкин
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Тома Уилсона, благодаря чему сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Овечкин отметился 693-й голевой передачей за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 64-е место в истории лиги. Его ближайшая цель – Фёдоров (696).

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