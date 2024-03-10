Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Тома Уилсона, благодаря чему сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Овечкин отметился 693-й голевой передачей за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 64-е место в истории лиги. Его ближайшая цель – Фёдоров (696).