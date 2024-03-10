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Торторелла был удалён до конца матча за критику судей и не хотел покидать скамейку

Торторелла был удалён до конца матча за критику судей и не хотел покидать скамейку
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В Тампе на стадионе « Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.

«Тампа-Бэй» за 10 минут и 49 секунд отправила в ворота «Филадельфии» четыре шайбы, две из которых — в большинстве. Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла был крайне недоволен работой арбитров и обрушился на них с критикой, используя ненормативную лексику. Судьи матча приняли решение удалить тренера до конца матча и выписать команде малый скамеечный штраф. Торторелла отказывался покидать скамейку и несколько минут продолжал спорить с судьями, однако всё-таки ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 01:49     2:0 Пол (Дюклер, Рэддиш) – 05:55 (pp)     3:0 Шири (Рэддиш, Эйссимонт) – 09:10     4:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 10:49 (pp)     5:0 Дюклер (Стэмкос) – 35:42     6:0 Хедман (Пойнт, Рэддиш) – 47:33     7:0 Хагель (Рэддиш, Эйссимонт) – 48:16 (pp)    
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