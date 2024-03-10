Торторелла был удалён до конца матча за критику судей и не хотел покидать скамейку

В Тампе на стадионе « Амали-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 7:0.

«Тампа-Бэй» за 10 минут и 49 секунд отправила в ворота «Филадельфии» четыре шайбы, две из которых — в большинстве. Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла был крайне недоволен работой арбитров и обрушился на них с критикой, используя ненормативную лексику. Судьи матча приняли решение удалить тренера до конца матча и выписать команде малый скамеечный штраф. Торторелла отказывался покидать скамейку и несколько минут продолжал спорить с судьями, однако всё-таки ушёл в раздевалку.

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