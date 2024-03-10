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Сергей Толчинский подвёл итоги серии с «Торпедо»

Сергей Толчинский подвёл итоги серии с «Торпедо»
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Нападающий СКА Сергей Толчинский подвёл итоги серии с «Торпедо». Петербургский клуб оказался сильнее в пяти матчах.

«Никто и не говорил, что будет лёгкая прогулка. «Торпедо» — на самом деле очень непростой соперник, быстрые ребята. Первая игра была как первый блин, комом. Но потом мы перестроились, нашли ключики к их игре. Было непросто, но ощущалось, что мы контролировали все четыре победные игры. И в обороне очень мало давали им создавать, и очень хорошо держали шайбу в их зоне, и реализовывали моменты.

Провокации, разговорчики во время игры? Это часть игры, как в UFC трэшток, так же и тут. У всех игроков разная психология, на кого-то это может плохо влиять, так что это такие фишки. Понимаем, что так же и против нас команды это используют, понимаем, что на провокации вестись нельзя. В этом плане у нас все ребята молодцы – все мастеровитые, взрослые, знают, как играть игры плей-офф», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:
«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»
Эксклюзив
«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»
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