Нападающий СКА Сергей Толчинский подвёл итоги серии с «Торпедо». Петербургский клуб оказался сильнее в пяти матчах.

«Никто и не говорил, что будет лёгкая прогулка. «Торпедо» — на самом деле очень непростой соперник, быстрые ребята. Первая игра была как первый блин, комом. Но потом мы перестроились, нашли ключики к их игре. Было непросто, но ощущалось, что мы контролировали все четыре победные игры. И в обороне очень мало давали им создавать, и очень хорошо держали шайбу в их зоне, и реализовывали моменты.

Провокации, разговорчики во время игры? Это часть игры, как в UFC трэшток, так же и тут. У всех игроков разная психология, на кого-то это может плохо влиять, так что это такие фишки. Понимаем, что так же и против нас команды это используют, понимаем, что на провокации вестись нельзя. В этом плане у нас все ребята молодцы – все мастеровитые, взрослые, знают, как играть игры плей-офф», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.